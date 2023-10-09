Rusya ve Esed'in ordusundan İdlib'e saldırı! En az 42 sivil yaşamını yitirdi

Uçak Gözlemevi görevlilerinden alınan bilgiye göre, Suriye ordusu ile destekçisi Rusya, 5-9 Ekim'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki 61 sivil yerleşim yerine saldırı düzenledi.

Suriye ordusu ve Rusya son 5 günde İdlib'de 54, Halep'te 4, Hama ilinde ise 3 yerleşim yerini hedef aldı.

Bu sürede, İdlib ve Halep'te yer alan Daret izze ve Eterib, Cisir eş Şugur ve Eriha ilçeleri ile Bazahir, Dana, Hizre, Binniş Bisenkul, Afes, Keferlete, Sermin, Maratnasan, Termenin, Neyrab Betinte, Deyrsünbül, Rami, Marbellit, Beynin, Mağara, Mıntif, Serce, Bizebur, İhsim, Musybin, Fattira, Kefernecid, San, Korin, Takad, Sahara, Ebzimo ve Keferamme köylerine yoğun kara ve hava saldırıları yapıldı.

Saldırılar, 5 Ekim'de, ülkenin orta kesiminde Humus ilindeki harp okulunda Suriye ordusuna ait bir mezuniyet törenine düzenlenen saldırıdan sonra yoğunluk kazandı.

Söz konusu olaydan sonra kara saldırılarıyla sivil yerleşimleri hedef almaya başlayan Suriye ordusu ile İran destekli terörist gruplara, Rus savaş uçakları havadan destek vermeye başladı.

Rus savaş uçakları, İdlib'in batısındaki Cisir eş Şugur ilçesi ile Bideme, Hac Hamud ve Zianiye köyleri, Lazkiye'nin kuzeyindeki Kibeyne tepeleri ile Hama'nın batısındaki Karkur köylerine hava saldırısı gerçekleştirdi.

- EN AZ 42 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ



İdlib'de veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğünden edinilen bilgiye göre, son 5 gündeki saldırılarda 9'u kadın 12'si çocuk olmak üzere toplam 42 sivil öldü, 66'sı çocuk, 37'si kadın olmak üzere toplam 214 sivil yaralandı. Ölü ve yaralıların artmasından endişe ediliyor.

Suriye ordusu, söz konusu sürede İdlib'de 11'i okul, 7'si çadır kamp, 15'i sağlık tesisi olmak üzere 50'den fazla yere saldırı düzenledi.

- İDLİB'DEKİ DURUM



Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar, Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.