  Rusya ve Fransa arasında gerilim! X'te Türkçe kavga gündem oldu
Dünya

Rusya ve Fransa arasında gerilim! X'te Türkçe kavga gündem oldu

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla birbirlerini hedef aldı.

AA26 Şubat 2026 Perşembe 19:34 - Güncelleme:
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un basın açıklamasına ilişkin paylaşım yaptı.

Peskov'un, Rusya'nın hedeflerine ulaşmak için siyasi ve diplomatik çözüme açık olmaya devam ettiği ve Ukrayna ile olan savaşın sona ermesinin Kiev rejiminin eylemlerine bağlı olduğuna ilişkin görüşlerine yer verilen açıklamada, "(Paris ve Londra'nın Kiev'e nükleer silah verme niyeti) uluslararası hukukun ilgili bütün ilkeleri ve kurallarını açıkça ihlal ediyor." ifadesine de yer verildi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ise bu paylaşıma tepki göstererek, X sosyal medya hesabından "Sözüm ona 3 gün sürecek savaşın 5. yılına girdik ve gelin görün ki; Rusya hala Londra-Paris caydırıcılığı bir tehdittir' diye açıklama yapıyor." açıklamasında bulundu.

"BELKİ DE FRANSIZ HÜKÜMETİNİ HALA RAHATSIZ EDEN 1812'NİN HAYALETLERİDİR"

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinin, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğine tepki olarak yaptığı paylaşımda ise şunlar kaydedildi:

"Fransa'nın meşhur diplomasisinden geriye kalan tek şeyin sosyal medyada acınası ve zavallı paylaşımlar yapmak olması gerçekten üzücü. Meslektaşlarımıza Paris'in, 2014'ten beri kendi ülkesinin sivil nüfusunu, çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere, katleden Kiev'deki Nazi rejiminin en önemli destekçilerinden biri olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ama belki de Fransız hükümetini hala rahatsız eden 1812'nin hayaletleridir?"

