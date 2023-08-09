İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2023 Çarşamba / 23 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0329
  • EURO
    29,6965
  • ALTIN
    1677.44
  • BIST100
    7398.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Rusya ve Güney Kore'den ortak karar

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Rusya ve Güney Kore'nin ülkede nükleer enerji santralleri inşa etmeye başlayacağını açıkladı.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 09:45 - Güncelleme:
Rusya ve Güney Kore'den ortak karar
ABONE OL

Başkent Kampala'da 25 Afrika kahve üreticisi ülkenin lideri ve delegelerin katıldığı 2. G-25 Afrika Kahve Zirvesi'nde konuşan Museveni, ülkede inşa edilecek nükleer enerji santrallerine ilişkin Rusya ve Güney Kore ile müzakerelerin çoktan tamamlandığını bildirdi.

Museveni, Rusya ve Güney Kore'nin 15 bin megavatlık 2 nükleer santral inşa edeceğini aktararak, "Nükleer proje, ulusların sosyo-ekonomik kalkınma için enerji güvenliğinin nasıl sağlanacağıyla uğraştığı kritik bir zamanda geliyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde 27 Temmuz'da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nde, Uganda ve Rusya'nın nükleer enerji santrali projesine yönelik anlaşma imzaladığı duyurulmuştu.

Yoweri Museveni, son ulusa sesleniş konuşmalarında, ülkenin farklı bölgelerine dağılmış çok fazla hidroelektrik potansiyele sahip olduğunu ancak sektördeki yeni teknolojileri keşfetmek için daha fazla ortaklığa ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.

Nükleer enerji geliştirmeye ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Museveni, değişen hava modellerine işaret ederek hidroelektriğin artık güvenilir olmadığını ifade etmişti.

Uganda Enerji ve Maden Geliştirme Bakanlığınca yürütülen araştırmada, ülkenin doğusunda büyük uranyum yatakları keşfedilmesinin ardından nükleer enerji üretme potansiyeline sahip olduğu doğrulanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.