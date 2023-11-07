İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2023 Salı / 24 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5007
  • EURO
    30,4523
  • ALTIN
    1798.44
  • BIST100
    7844.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Rusya ve Myanmar'dan ortak askeri tatbikat

Myanmar, Rusya ile Andaman Denizi'nde ortak askeri tatbikat düzenlediğini duyurdu. Myanmar'ın güneyindeki Myeik kentinin 157 kilometre batısında, Andaman Denizi'nde düzenlenen ortak askeri tatbikat, bugün başladı ve 3 gün sürecek. Rusya, destekçisi olduğu Myanmar askeri yönetimine önemli ölçüde silah tedarik ediyor.

AA7 Kasım 2023 Salı 19:18 - Güncelleme:
Rusya ve Myanmar'dan ortak askeri tatbikat
ABONE OL

Myanmar'da iktidardaki askeri yönetim kontrolündeki "Global New Light of Myanmar" gazetesi, ülkenin Rusya ile düzenlediği ilk ortak askeri deniz tatbikatına ilişkin detayları paylaştı.

Buna göre, Myanmar'ın güneyindeki Myeik kentinin 157 kilometre batısında, Andaman Denizi'nde düzenlenen ortak askeri tatbikat, bugün başladı ve 3 gün sürecek.

Myanmar devlet televizyonu MRTV, Myanmar'ın güney doğusundaki Yangon kentinden bazı Rus gemilerinin tatbikat alanına geldiğini kaydetti.

İki ülkenin ilk ortak askeri deniz tatbikatında, iki ülke ordusuna ait hava ve deniz araçları havadan, karadan ve denizden tehditlere karşı talim yapacak.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Hakkında Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal etme, seçimlerde hile yapma, zimmetine para geçirme, rüşvet kabul etme, isyana teşvik, Devlet Sırları Yasası'nı, iletişim kanununu, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlamaları bulunan Suu Çii, şubatta ev hapsine alınmıştı.

Rusya, destekçisi olduğu Myanmar askeri yönetimine önemli ölçüde silah tedarik ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.