Rusya ve Pakistan anlaştı: 93.5 milyon dolarlık borcu iade edecekler
Pakistan, Sovyetlerden kalma 93.5 milyon dolarlık borcu Rusya’ya iade edecek.
Rusya ve Pakistan, karşılıklı finansal talep ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili anlaşmayı imzaladı.
Pakistan’ın borcu, Sovyetler Birliği’nin bu ülkeyle yaptığı ithalat-ihracat işlemleri kapsamında oluşmuştu.
Bugün imzalanan anlaşmaya göre İslamabad, Moskova’ya 93.5 milyon dolar iade edecek.
İmzalar, Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Sergey Storçak ve Pakistan’ın Rusya Büyükelçisi Kazi Halilullah tarafından atıldı.
Rusya, Sovyetler Birliği’nin son borcunu Ağustos 2017’de kapatmıştı. Bosna Hersek’e 125.2 milyon dolar ödenmişti.
(Sputnik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.