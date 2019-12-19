Rusya ve Suriye Akdeniz'de ilk ortak tatbikatını tamamlandı

TM Dijital Haber Merkezi 19.12.2019 15:27 - Güncelleme: 19.12.2019 15:27

Tatbikata Rus savaş gemileri ve Hmeymim hava üssündeki uçakların yanı sıra Esed rejimine ait füzeler ile donanmış hücumbot ve mayın tarama gemilerinin de katılmıştı.

Tatbikatların komutanı Alexander Yuldashev, Rus ve Suriye donanmalarının Akdeniz'de ilk ortak tatbikatlarını başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Yuldashev, manevraların ortak çalışma ortamında yapıldığı ve çeşitli taktik bölümleri içereceğini açıkladı.

Rus ve Esed rejimine bağlı güçlerin savaş gemilerinin topçu ateşi eğitimi ve ortak manevralar yaptığını ifade eden Yuldashev, "Kıyıdaki güvenlik ve savunma grupları, İHA karşıtı önlemleri ve Tartus üs tesislerine yönelik bir saldırının sonuçlarını içeren ve ortadan kaldıran tatbikatlar uygulandı." ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada, tatbikatın amacıyla ilgili olarak, Rusya ile Esed rejimi güçleri arasındaki birlikte çalışabilirliği artırmak ve böylece "terörle mücadele çabalarını" daha başarılı kılmanın hedeflendiği bildirildi.