Rusya ve Suudi Arabistan arasında bir ilk: Onaylandı

Rusya Federal Tekelcilikle Mücadele Servisi (FAS) Başkanı İgor Artemyev, başkent Moskova’da yaptığı açıklamada, Novomet’in yüzde 30,7 hissesinin satışına yönelik onayın Rusya Hükümeti Yabancı Yatırımı Kontrol Komisyonu tarafından verildiğini bildirdi.

Onaylanan anlaşmaya göre, RDIF’in, Novomet’e ait yüzde 10,2’lik hissenin yeni sahibi olacağına dikkati çeken Artemyev, “Yüzde 20,5’lik hisse ise Saudi Aramco ve PIF’e 5 milyar rublelik bedelle verilecek.” dedi.

Novomet’in yüzde 30,7’lik hissesinin satışına yönelik anlaşma, geçen ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud tarafından imzalanmıştı.

Rusya’nın en büyük petrol ekipmanları üreticilerinden Novomet’in hisse satışı, RDIF ve Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco arasında 2017’de kurulan enerji platformunun ardından yapılan ilk ortak yatırım özelliği taşıyor.