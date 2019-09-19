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Rusya ve Uganda arasında nükleer enerji anlaşması

Rusya ve Uganda, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımına ilişkin hükümetler arası iş birliği anlaşması imzaladı.

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Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki ülkenin hükümetleri arasında, Viyana’daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının 63'üncü Genel Konferansı sırasında nükleer enerjinin kullanımına ilişkin iş birliği anlaşması yapıldığı ifade edildi.
 
Açıklamada, anlaşmanın, iki ülkede nükleer altyapının kurulmasının yanı sıra tarım, sağlık ve endüstride kullanılmak üzere radyoaktif izotopların üretimi gibi farklı alanlarda ortak çalışma yapılmasına olanak sağlayacağı aktarıldı.
 
Tarafların, sanayi uzmanlarının yakın gelecekte karşılıklı ziyaretler yapması için anlaştığı belirtilen açıklamada, Uganda'da bir nükleer bilim ve teknoloji merkezi kurulması için çalışma grubu oluşturulacağı da kaydedildi.
 
Daha önce ülkedeki uranyum kaynaklarının enerji üretimine katkı sağlamasını istediklerini açıklayan Kampala yönetimi, geçen yıl Çin Ulusal Nükleer Şirketi ile nükleer enerjide kapasite geliştirmeye yönelik bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

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