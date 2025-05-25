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Dünya

Türkiye'de mutabakata varılmıştı! Esir değişimi tamamlandı

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'daki barış müzakerelerinde kararlaştırılan esir değişimi, 303 askerin daha karşılıklı olarak takas edilmesiyle tamamlandı.

AA25 Mayıs 2025 Pazar 12:21 - Güncelleme:
Türkiye'de mutabakata varılmıştı! Esir değişimi tamamlandı
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde geçen hafta İstanbul'daki müzakerelerde sağlanan mutabakatla esir değişiminin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 303 Rus askeri daha alındı. Bunun karşılığında 303 Ukraynalı asker verildi. Serbest bırakılan Rus askerler, Belarus'ta bulunuyor ve onlara gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Bunların hepsi, Bakanlığa bağlı sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Rusya'ya ulaştırılacak. Böylece, Rusya ve Ukrayna arasında, İstanbul'da sağlanan anlaşmalar doğrultusunda, 23-25 Mayıs'ta 1000 kişiye 1000 kişilik esir takası gerçekleşti."

- "ESİR DEĞİŞİMİ TAMAMLANDI"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile karşılıklı olarak 303 esir askerin daha takas edildiğini belirterek, "Türkiye'de mutabakata varılan 1000'e 1000 esir değişimi tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, tüm Ukraynalı esirlerin evlerine dönmeleri için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

- İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERELER

Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 16 Mayıs'ta müzakereler yapılmıştı.

İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı olarak sunulması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Esir değişimi kapsamında, 23 Mayıs'ta 270 asker ile 120 sivil esir, dün de 307 asker karşılıklı olarak takas edilmişti.

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