Rusya ve Ukrayna AB ile masaya oturacak Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Enerji Birliğinden Sorumlu Maros Sefcovic Rusya ve Ukrayna ile Avrupa’ya taşınacak doğalgaz için 21 Ocak'ta bir görüşeme yapılacağını duyurdu.