Rusya ve Ukrayna AB ile masaya oturacak
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Enerji Birliğinden Sorumlu Maros Sefcovic Rusya ve Ukrayna ile Avrupa’ya taşınacak doğalgaz için 21 Ocak'ta bir görüşeme yapılacağını duyurdu.
- İHA
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Enerji Birliğinden Sorumlu Maros Sefcovic sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya, Ukrayna ve AB arasında Avrupa’ya taşınacak doğalgaz için 21 Ocak'ta Belçika’nın başkenti Brüksel’de sürecin ikinci görüşmesinin yapılacağını duyurdu.
Sefcovic, “Rusya ve Ukrayna ile Avrupa’ya taşınacak doğalgaz üzerine yapılan üçlü görüşmelerin ikinci ayağının 21 Ocak’ta Brüksel’de gerçekleşeceğinden memnunum” ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.