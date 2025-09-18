İSTANBUL 24°C / 16°C
Dünya

Rusya ve Ukrayna arasında çatışma şiddetleniyor! Donetsk bölgesinde karşı saldırı başladı

Donetsk bölgesindeki Pokrovsk ve Dobropilya şehirleri yönünde Rus ordusuna yönelik karşı saldırı yürüttüklerini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bölgede sıcak çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

AA18 Eylül 2025 Perşembe 20:30 - Güncelleme:
Rusya ve Ukrayna arasında çatışma şiddetleniyor! Donetsk bölgesinde karşı saldırı başladı
Zelenski Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında çatışmaların sürdüğü Donetsk bölgesini ziyaret ettiğini belirtti.

Bölgede cephe hattındaki Ukrayna ordusunun bazı birliklerinde incelemelerde bulunduğunu aktaran Zelenski, sıcak çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

"AFERİN ÇOCUKLAR"

Ukrayna ordusunun, bölgedeki Pokrovsk ile Dobropilya şehirleri yönünde karşı saldırı operasyonu yürüttüğünü aktaran Zelenski, "Şu anda karşı taarruz harekatlarımızdan birini yürütüyoruz. Aferin çocuklar." diye konuştu.

Söz konusu bölgedeki Rus ordusunun saldırılarını önlediklerini kaydeden Zelenski, "Ukrayna için önemli bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski karşı saldırı sonucu şimdiye kadar 160 kilometrekarelik bir alanda yeniden kontrolü sağladıklarını kaydetti.

Çatışmalarda 100'e yakın Rus askerin esir alındığını ifade eden Zelenski, 7 yerleşim biriminde yeniden tam kontrolü sağladıklarını söyledi.

