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Dünya

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası! 50 asker serbest bırakıldı

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 25 Rus ve 25 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı bildirildi.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 17:27 - Güncelleme:
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası! 50 asker serbest bırakıldı
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğuyla Ukrayna ile esir takası yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 25 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında 25 Ukrayna askeri verildi. Serbest bırakılan Rus askerleri Belarus'ta bulunuyor ve askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Askerlerimiz, Bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Moskova'ya ulaştırılacak." ifadelerine yer verildi.

"25 ASKER VE SİVİLİMİZ EVİNE DÖNÜYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından esir takasına ilişkin, "25 asker ve sivilimiz evine dönüyor. Bunların ağır yaraları ve hastalıkları var. Her birine gerekli tıbbi destek sağlanacak." açıklamasında bulundu.

Serbest bırakılan bazı askerlerin Mariupol ve Azovstal Metalürji Fabrikası'nda, Harkiv, Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki çatışmalarda yer aldığını belirten Zelenskiy, BAE'ye arabuluculuk girişimlerinden dolayı teşekkür etti.

30 Aralık 2024'te Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasında, 300'den fazla Rus ve Ukraynalı askerin ülkelerine döndüğü bildirilmişti.

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