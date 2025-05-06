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Dünya

Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler sonuç verdi! Yüzlerce asker serbest bırakıldı

Yürütülen müzakereler sonucunda Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı 205 esirin takas edildiği açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski 'Herkesi geri getirmek için elimizden geleni yapacağız' ifadelerini kullandı.

AA6 Mayıs 2025 Salı 16:27 - Güncelleme:
Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler sonuç verdi! Yüzlerce asker serbest bırakıldı
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yürütülen müzakereler sonucunda Ukrayna'dan 205 Rus askerinin teslim alındığı, karşılığında ise Rusya tarafından 205 Ukraynalı askerin iade edildiği belirtildi.

Rus askerlerinin halihazırda Belarus topraklarında bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, askerlere burada gereken psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı ifade edildi.

Rus askerlerin yakınlarıyla temas kurma imkanına sahip olduğuna vurgu yapılan açıklamada, serbest bırakılan tüm askerlerin tedavi ve rehabilitasyonu için Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarına sevk edileceği aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) esir değişimi için arabuluculuk yaptığı kaydedildi.

"HERKESİ GERİ GETİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ile yapılan esir takası sonucu 205 Ukraynalı askerin evlerine geri getirildiğini belirtti.

Esir takası sürecine katkı sağlayan BAE ve tüm taraflara teşekkür ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Her gün halkımız için mücadele ediyoruz. Herkesi geri getirmek için elimizden geleni yapacağız kesinlikle." ifadelerini kullandı.

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