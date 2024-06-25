İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2024 Salı / 19 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9268
  • EURO
    35,3353
  • ALTIN
    2455.34
  • BIST100
    10680
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası gerçekleşti
Dünya

Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası gerçekleşti

Rusya ve Ukrayna arasında toplam 180 esir takas edildi. Söz konusu takasın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arabuluculuğunda gerçekleştirildiği bildirildi.

IHA25 Haziran 2024 Salı 22:53 - Güncelleme:
Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası gerçekleşti
ABONE OL

Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arabuluculuğunda iki ülke arasında yeni esir takası yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafına esir düşen 90 Rus askerinin geri alındığı duyurularak, "Gerçekleşen müzakereler neticesinde hayati tehlikesi bulunan 90 Rus askeri personeli, Kiev rejimi kontrolündeki topraklardan geri gönderildi. Karşılığında 90 Ukraynalı savaş esiri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi" denildi.

Açıklamada, geri alınan Rus askerlerinin naklinden sonra tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine de başlanıldığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, "Bugün Rus esareti altındaki 90 insanımız daha evlerine döndü" ifadelerini kullanarak, arabuluculuk görevini üstlenen BAE'ye teşekkür etti.

  • Rusya-Ukrayna
  • Esir Takası
  • BAE Arabuluculuk

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.