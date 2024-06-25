Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası gerçekleşti

Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arabuluculuğunda iki ülke arasında yeni esir takası yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafına esir düşen 90 Rus askerinin geri alındığı duyurularak, "Gerçekleşen müzakereler neticesinde hayati tehlikesi bulunan 90 Rus askeri personeli, Kiev rejimi kontrolündeki topraklardan geri gönderildi. Karşılığında 90 Ukraynalı savaş esiri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi" denildi.

Açıklamada, geri alınan Rus askerlerinin naklinden sonra tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine de başlanıldığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı açıklamada, "Bugün Rus esareti altındaki 90 insanımız daha evlerine döndü" ifadelerini kullanarak, arabuluculuk görevini üstlenen BAE'ye teşekkür etti.