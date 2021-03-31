Rusya ve Venezuela'dan uzayda iş birliği anlaşması

31 Mart 2021 Çarşamba 09:04 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 09:04

Venezuela'nın Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Tareck El Aissami ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Borisov, Rusya ve Venezuela'nın uzay alanının araştırılması ve kullanımında iş birliği yapma konusunda hükümetler arası bir anlaşmaya imza attıkları bilgisini paylaştı.

Sputnik'in haberine göre, Borisov, "Uzayın barışçıl amaçlarla araştırılması ve kullanılmasında iş birliğine ilişkin hükümetler arası anlaşmanın imzalanması, ülkelerimizin karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinin geliştirilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmalarına olanak sağlayacak" açıklamasında bulundu.

RUSYA-VENEZUELA İLİŞKİLERİ

Rusya ile Venezuela arasındaki ilişkilerin dış zorluklar karşısında dahi gelişmekte olduğuna dikkat çeken Borisov, şöyle konuştu: "Temaslarımızın olumlu dinamiklerinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek ve dış zorluklara rağmen başarılı bir şekilde gelişen Rusya-Venezuela ortaklığının stratejik doğasına dikkat çekmek istiyorum."