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Dünya

Rusya, Volnyansk kabasını vurdu

Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesinde bulunan Volnyansk kabasına saldırı düzenledi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırıda 2'si çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

DHA30 Haziran 2024 Pazar 12:19 - Güncelleme:
Rusya, Volnyansk kabasını vurdu
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Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, "Kurtarma ekipleri saat 19:46'da Volnyansk kasabasında düşman saldırısının gerçekleştiği yerde bir binada ve bir arabada çıkan yangını söndürdü. Yangın aynı anda iki yerde söndürüldü. 300 metrekarelik bir alanda iki katlı bir bina ve yanındaki arabalar da dahil olmak üzere bir ek bina ve 150 metrekarelik bir alanda iki tek katlı bina. İlk belirlemelere göre 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetmiş, 8'i çocuk 31 kişi de yaralanmıştır" denildi.

ZELENSKİ, VOLNYANSK SALDIRISI SONRASI HAVA SAVUNMA TALEBİNİ YİNELEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Volnyansk kasabasında düzenlediği saldırı sonrası Ukrayna'nın modern hava savunma sistemlerine ihtiyacını yineledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, "Aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 7 kişi Zaporijya bölgesinde Rus füze saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Şu an itibariyle 3'ü çocuk olmak üzere yaralılar olduğunu biliyoruz. Tüm servisler sahada ve mümkün olduğunca yardımcı olacaklar. Ne yazık ki kayıpların sayısı artabilir. Şehirlerimiz ve toplumlarımız bu tür Rus saldırılarından her gün zarar görüyor. Ancak bunun üstesinden gelmenin yolları var. Teröristleri bulundukları yerde yok etmek, Rus füze rampalarını imha etmek, gerçek uzun menzilli kabiliyetle vurmak ve Ukrayna'daki modern hava savunma sistemlerinin sayısını arttırmak" dedi.

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