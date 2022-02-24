Rusya vurdu, uçaklar Türkiye'ye yöneldi

NTV 24 Şubat 2022 Perşembe 11:49 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 11:49

Havacılara yapılan bildiri sonrasında Ukrayna hava sahası tüm sivil uçuşlara kapatıldı.

Rusya'nın askeri operasyon sinyallerinin güçlenmesinin ardından sivil uçaklar, Türk hava sahasına yöneldi ve Ukrayna hava sahası tamamen boşaldı. Uçuş radar kayıtları, Karadeniz Kuzeyi'ndeki tüm uçuşların Türk hava sahasına yöneldiğini gösteriyor.

AB Hava Güvenliği Ajansı, bugün sabah erken saatlerde duyuru yaparak, Belarus ve Rus hava sahasının 100 mili dahil olmak üzere, Ukrayna hava sahasının kullanılmamasını istedi. Türk Hava Yolları, Luthansa ve KLM gibi bölgede yoğun uçuş operasyonu yürüten şirketler, uçuşlarını iptal edip farklı hava sahası kullanmaya başladı. Ukrayna hava sahası ve Rusya'nın askeri operasyonu sürdürdüğü bölgeler, sigorta şirketleri tarafından da önerilmiyor.

Rusya da sabah erken saatlerde, sivil uçaklara yönelik uyarılarda bulundu.

NTV'de yer alan habere göre, Flightradar24'deki kayıtlar, Türk hava sahasındaki yoğunluğu net olarak gösteriyor. Ordadoğu, Uzakdoğu ve Akdeniz bölgesi kaynaklı uçakların tümü Türk rotasını kullanırken, Ukrayna hava sahası ve çevresi tamamen boş görünüyor.