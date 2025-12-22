İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8168
  • EURO
    50,2966
  • ALTIN
    6068.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya WhatsApp'ı kademeli olarak engellemeye başladı
Dünya

Rusya WhatsApp'ı kademeli olarak engellemeye başladı

Rusya'da kullanıcılar, daha önce sesli aramalara engel getirilen WhatsApp'a mesaj atmak için erişmekte sorun yaşıyor.

AA22 Aralık 2025 Pazartesi 15:18 - Güncelleme:
Rusya WhatsApp'ı kademeli olarak engellemeye başladı
ABONE OL

Rusya merkezli internet kesinti takip monitörü Sboy.rf verilerine göre, ülkede WhatsApp'a erişim konusunda şikayetler bugün 20 Aralık'a kıyasla yüzde 1042 artış gösterdi.

WhatsApp üzerinden mesaj göndermek zorlaşırken, fotoğraf ve video ise gönderilemiyor. Bazı kullanıcılar, VPN üzerinden kısmen erişim sağlanabildiğini belirtiyor.

Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Rus basınına yansıyan bazı haberlerde, WhatsApp'ın ülkedeki işletim hızının yüzde 70 ila 80 yavaşlatıldığı öne sürüldü.

Rusya'da daha önce güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele için WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalar kısıtlanırken, bir süre önce piyasaya sürülen yerli uygulama MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başlamıştı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) 28 Kasım'da yapılan açıklamada, WhatsApp'ın Rus mevzuatına uymaması halinde tümüyle engelleneceği bildirilmişti.

  • WhatsApp sesli arama engeli
  • Rusya WhatsApp erişim sorunu
  • WhatsApp Rusya kullanıcıları

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.