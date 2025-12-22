Rusya WhatsApp'ı kademeli olarak engellemeye başladı

Rusya merkezli internet kesinti takip monitörü Sboy.rf verilerine göre, ülkede WhatsApp'a erişim konusunda şikayetler bugün 20 Aralık'a kıyasla yüzde 1042 artış gösterdi.

WhatsApp üzerinden mesaj göndermek zorlaşırken, fotoğraf ve video ise gönderilemiyor. Bazı kullanıcılar, VPN üzerinden kısmen erişim sağlanabildiğini belirtiyor.

Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Rus basınına yansıyan bazı haberlerde, WhatsApp'ın ülkedeki işletim hızının yüzde 70 ila 80 yavaşlatıldığı öne sürüldü.

Rusya'da daha önce güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele için WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalar kısıtlanırken, bir süre önce piyasaya sürülen yerli uygulama MAX, başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başlamıştı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) 28 Kasım'da yapılan açıklamada, WhatsApp'ın Rus mevzuatına uymaması halinde tümüyle engelleneceği bildirilmişti.