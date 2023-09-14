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Dünya

Rusya, WhatsApp'ı yasaklamaya hazırlanıyor

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), yeni kullanıma açılan kanallarında yasa dışı bilgilerin yer alması halinde WhatsApp'a erişimin engellenebileceğini bildirdi.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 16:50 - Güncelleme:
Rusya, WhatsApp'ı yasaklamaya hazırlanıyor
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Roskomnadzor'dan yapılan yazılı açıklamada, WhatsApp'ın bazı ülkelerde açtığı "Kanallar" özelliğine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Rus yasalarının tüm şirketler için geçerli olduğu belirtilen açıklamada, "Buna, Rus kullanıcıları hedefleyen mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya ağları da dahildir. Yasaklanmış bilgileri içeren düşmanca kanalların ortaya çıkması, derhal bunların kaldırılması talebiyle ve bunun reddedilmesi durumunda da uygulamanın engellenmesiyle sonuçlanacaktır." denildi.

Açıklamada, Rus kurumlara ve şahıslara yerli uygulamalara geçmeleri tavsiyesi de verildi.

Rusya'da yasa dışı bilgiler yaydığı gerekçesiyle WhatsApp'ın sahibi Meta şirketi "aşırılıkçı organizasyon" şeklinde tanımlanırken, şirkete ait Facebook ve Instagram platformlarına erişim geçen yıl engellenmişti.

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