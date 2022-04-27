Rusya Sayıştay Başkanı Kudrin, Rus ekonomisinin 2 yıl ''çok zor durumda'' olacağını söyledi

Rusya'da bir dönem maliye bakanlığı da yapan Kudrin, Rusya'nın Yasa Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Kudrin, "Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın muhafazakar tahminlerine göre yıl sonunda ekonominin yüzde 12,4 küçülmesi bekleniyor. Enflasyon ise temel öngörülere göre yüzde 20,7 seviyesinde olacak." diye konuştu.

Kudrin, ekonomide önemli miktarda belirsizliklerin olduğuna işaret ederek, "Bu kriz, 2009'dan ve salgın döneminden daha büyük. Yaklaşık 2 yıl çok zor durumda yaşayacağız." dedi.

Ekonominin desteklenmesi için Rus hükümetinin stratejik bir karar aldığını belirten Kudrin, "Bu yıl bütçe kuralını uygulamayacaklar. Bu da Ulusal Refah Fonu'na aktarılması yerine petrol ve doğal gazdan elde edilen ilave tüm gelirlerin harcanacağı anlamına gelir. Tahminlere göre, 6,3 trilyon ruble (yaklaşık 84 milyar dolar) ekonomiyi desteklemek için harcanacak." ifadelerini kullandı.