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Dünya

Rusya yaptırımlar nedeniyle 1167 adet yolcu uçağından 76'sını kaybetti

Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev, Batılı ülkelerin geçen yıl Rus uçaklarına el koyma kararına hazırlıksız yakalandıklarını belirterek, 'Hangarlardaki 76 yolcu uçağını kaybettik. Onlara tam anlamıyla el koydular.' dedi.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 12:59 - Güncelleme:
Rusya yaptırımlar nedeniyle 1167 adet yolcu uçağından 76'sını kaybetti
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Savelyev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus havacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus hava yolu şirketlerinin iyi durumda olduğunu kaydeden Savelyev, gelecek yıl Rusya içerisinde uçuşlara yönelik şirketlere 25 milyar ruble (yaklaşık 280 milyon dolar) sübvansiyon sağlayacaklarını söyledi.

Batılı ülkelerin, Rus şirketlerinin uçaklarına yönelik geçen yıl uygulamaya koyduğu yaptırımları değerlendiren Savelyev, "Uçakları geri alma kararına beklenmedik bir şekilde hazırlıksız yakalanmıştık. Teknik hangarlarda bulunan, yurt dışına hizmet veren veya sefer yapacak toplam 76 yolcu uçağını kaybettik. Onlara tam anlamıyla el koydular." diye konuştu.

Savelyev, Rusya'da şu anda 1167 adet yolcu uçağı bulunduğunu kaydetti.

ABD ve Avrupa Birliği, Ukrayna savaşının ardından Rus havacılık sektörüne yönelik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Rusya'ya yönelik uçak ve uçak parçaları sevkiyatı yasaklanırken, Rus şirketlerine uçak kiralayan şirketlerin de söz konusu uçakları geri alması talep edilmişti.

  • Rusya
  • yaptırım
  • yolcu uçağı

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