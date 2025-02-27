Rusya, yeni ABD yönetiminden memnun: İlk temaslar umut vadediyor

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen toplantıda Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkililerine hitap etti.
Dünyanın hızlı bir şekilde değiştiğini anlatan Putin, "ABD yönetimiyle ilk temaslar umut vadediyor. Devletlerarası ilişkileri yeniden tesis etmek, dünyada önemli miktarda birikmiş sistemik ve stratejik sorunları kademeli olarak çözmek için işbirliğine yönelik karşılıklı niyet var." diye konuştu.
Putin, Rusya'nın diplomasiyi ve güvenlik servislerini tam kapasite kullanarak bu tür bozma girişimlerini önlemek zorunda olduğunu vurguladı."KLİŞELERİ REDDEDİYOR" VURGUSU
ABD'deki yeni yönetimin geçmiş yönetimlere kıyasla çok sayıda basmakalıp düşünceyi benimsemediğini vurgulayan Putin, "ABD'deki mevcut ortaklar pragmatizm ve gerçekçi bir bakış açısı gösteriyor, klişeleri reddediyor." ifadesini kullandı.
Putin, Rusya'nın "özel askeri operasyon" sayesinde krizlerin çözümüne yönelik süreci başlattığını anlatarak, "Rusya, Ukrayna krizini barışçıl bir şekilde çözmeyi asla reddetmedi." dedi.