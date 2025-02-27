İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2025 Perşembe / 29 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4292
  • EURO
    38,2579
  • ALTIN
    3379.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, yeni ABD yönetiminden memnun: İlk temaslar umut vadediyor
Dünya

Rusya, yeni ABD yönetiminden memnun: İlk temaslar umut vadediyor

Washington ve Moskova arasındaki ilişkilere değinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile başlayan temasların umut vadettiğini belirterek, 'ABD'deki mevcut ortaklar pragmatizm ve gerçekçi bir bakış açısı gösteriyor, klişeleri reddediyor' ifadelerini kullandı.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 16:13 - Güncelleme:
Rusya, yeni ABD yönetiminden memnun: İlk temaslar umut vadediyor
ABONE OL

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen toplantıda Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkililerine hitap etti.

Dünyanın hızlı bir şekilde değiştiğini anlatan Putin, "ABD yönetimiyle ilk temaslar umut vadediyor. Devletlerarası ilişkileri yeniden tesis etmek, dünyada önemli miktarda birikmiş sistemik ve stratejik sorunları kademeli olarak çözmek için işbirliğine yönelik karşılıklı niyet var." diye konuştu.

Kurtulmuş'tan "arabuluculuk" teklifi

Söz konusu sorunların, Ukrayna dahil bölgesel krizlere yol açtığına işaret eden Putin, "Rus-Amerikan temaslarının yeniden başlamasından herkesin memnun olmadığının farkındayız.⁠ ⁠Batılı seçkinler dünyadaki istikrarsızlığı sürdürmeye kararlı ve Rusya ile ABD arasındaki diyaloğu bozmaya çalışacaklar." şeklinde konuştu.

Putin, Rusya'nın diplomasiyi ve güvenlik servislerini tam kapasite kullanarak bu tür bozma girişimlerini önlemek zorunda olduğunu vurguladı.

"KLİŞELERİ REDDEDİYOR" VURGUSU

ABD'deki yeni yönetimin geçmiş yönetimlere kıyasla çok sayıda basmakalıp düşünceyi benimsemediğini vurgulayan Putin, "ABD'deki mevcut ortaklar pragmatizm ve gerçekçi bir bakış açısı gösteriyor, klişeleri reddediyor." ifadesini kullandı.

Putin, Rusya'nın "özel askeri operasyon" sayesinde krizlerin çözümüne yönelik süreci başlattığını anlatarak, "Rusya, Ukrayna krizini barışçıl bir şekilde çözmeyi asla reddetmedi." dedi.

Barışın adresi yine İstanbul: ABD-Rusya görüşmesi başladı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.