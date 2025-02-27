Rusya, yeni ABD yönetiminden memnun: İlk temaslar umut vadediyor

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen toplantıda Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkililerine hitap etti.

Dünyanın hızlı bir şekilde değiştiğini anlatan Putin, "ABD yönetimiyle ilk temaslar umut vadediyor. Devletlerarası ilişkileri yeniden tesis etmek, dünyada önemli miktarda birikmiş sistemik ve stratejik sorunları kademeli olarak çözmek için işbirliğine yönelik karşılıklı niyet var." diye konuştu.

Kurtulmuş'tan "arabuluculuk" teklifi Söz konusu sorunların, Ukrayna dahil bölgesel krizlere yol açtığına işaret eden Putin, "Rus-Amerikan temaslarının yeniden başlamasından herkesin memnun olmadığının farkındayız.⁠ ⁠Batılı seçkinler dünyadaki istikrarsızlığı sürdürmeye kararlı ve Rusya ile ABD arasındaki diyaloğu bozmaya çalışacaklar." şeklinde konuştu.

Putin, Rusya'nın diplomasiyi ve güvenlik servislerini tam kapasite kullanarak bu tür bozma girişimlerini önlemek zorunda olduğunu vurguladı.

ABD'deki yeni yönetimin geçmiş yönetimlere kıyasla çok sayıda basmakalıp düşünceyi benimsemediğini vurgulayan Putin, "ABD'deki mevcut ortaklar pragmatizm ve gerçekçi bir bakış açısı gösteriyor, klişeleri reddediyor." ifadesini kullandı.

Putin, Rusya'nın "özel askeri operasyon" sayesinde krizlerin çözümüne yönelik süreci başlattığını anlatarak, "Rusya, Ukrayna krizini barışçıl bir şekilde çözmeyi asla reddetmedi." dedi.



Barışın adresi yine İstanbul: ABD-Rusya görüşmesi başladı