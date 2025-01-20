Rusya, yeni atadığı büyükelçi için ABD'den henüz onay alamadı

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Zaharova, Rus büyükelçinin ABD'ye atanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Atadıkları Rusya'nın Washington Büyükelçisi için ABD tarafının henüz yanıt vermediğini belirten Zaharova, "Agreman henüz alınmadı." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un görevden alınmasına dair kararı imzalamış, Antonov'un yerine Rusya Dışişleri Bakanlığının Kuzey Amerika Departmanı Müdürü Aleksandr Darçiyev'in atanacağı iddia edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yıl sonunda yaptığı açıklamada, atanacak yeni büyükelçi adayının ABD tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtmişti.