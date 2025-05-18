İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2025 Pazar / 21 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8949
  • EURO
    43,4533
  • ALTIN
    4001.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Rusya, Yunanistan'ın petrol tankerine el koydu

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koyduğunu açıkladı.

IHA18 Mayıs 2025 Pazar 19:54 - Güncelleme:
Rusya, Yunanistan'ın petrol tankerine el koydu
ABONE OL

Rusya, Baltık Denizi'nde bir petrol tankerine el koydu. Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Yunanistan'a ait Liberya bandıralı Green Admire adlı petrol tankerine Sillamae Limanı'ndan ayrılmasının ardından el koyduğunu açıklayarak, olayla ilgili olarak NATO müttefiklerinin bilgilendirildiği ifade edildi. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, "Bugünkü olay Rusya'nın öngörülemez davranmaya devam ettiğini gösteriyor. Müttefiklerimizi de olaydan haberdar ettim" dedi.

Geminin Estonya'ya ait petrol yüküyle Hollanda'nın Rotterdam kentine gitmek üzere yola çıktığı belirtildi. Estonya, Finlandiya ve Rusya arasında yapılan bir anlaşma uyarınca Estonya sularındaki sığlıklardan kaçınmak için belirlenen ve Rus karasularından geçen rotayı takip eden geminin Rusya'nın Hogland Adası yakınlarında demirlediği aktarıldı. Olayın ardından Sillamae Limanı'na giriş-çıkış yapan gemilerin artık Estonya karasuları üzerinden kılavuz eşliğinde yönlendirileceği belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.