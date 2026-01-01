İSTANBUL 4°C / -1°C
Dünya

Rusya yüzlerce İHA fırlattı... Zelenski'den ''hava savunma sistemi'' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun bu gece ülkesine 200'ün üzerinde insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Müttefik ülkelere Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını artırma konusunda desteği sürdürme çağrısında bulunan Zelenski, 'Eğer saldırılar yılbaşı tatillerinde bile durmazsa, hava savunma malzemelerinin teslimatının gecikmemesi lazım.' dedi.

1 Ocak 2026 Perşembe 16:21
Zelenski Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya'nın Ukrayna'ya yılbaşı gecesinde hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rusya'nın savaşı uzattığını kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı, "Rusya yeni yılda savaş yürütmeyi amaçlıyor. Bu gece Ukrayna'ya 200'den fazla saldırı İHA'sı fırlatıldı." ifadelerini kullandı.

Müttefik ülkelere Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını artırma konusunda desteği sürdürme çağrısında bulunan Zelenski, "Eğer saldırılar yılbaşı tatillerinde bile durmazsa, hava savunma malzemelerinin teslimatının gecikmemesi lazım." dedi.

Zelenski, Rus ordusunun fırlattığı çoğu İHA'nın Ukrayna hava savunma kuvvetlerince imha edildiğini kaydetti.

