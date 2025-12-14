Rusya: Zaporijya bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Donbas bölgesinde önemli hatları ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, "Doğu askeri birlikleri, düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Zaporijya bölgesindeki Varvarovka yerleşim biriminin kurtarılması tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna ordusuna ait yakıt depoları dahil 142 yerde Ukrayna güçleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma alanlarını vurduğu aktarıldı.

- GECE BOYUNCA 235 UKRAYNA İHA'SI VURULDU

Öte yandan, bakanlığın başka bir açıklamasında, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik farklı bölgelerde insansız hava aracı ile saldırılar düzenlediği belirtilerek, "Gece boyunca Ukrayna'ya ait toplam 235 adet uçak tipi insansız hava aracı (İHA), hava savunma sistemleri tarafından imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yerel saatle 08.00'den 12.00'ye kadar 10 İHA'nın daha düşürüldüğü duyuruldu.