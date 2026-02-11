Rusya: Zelenski ve Batı destekçileri ABD girişimini sabote ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, YouTube'da yayınlanan Empatiya Manuchi programına yaptığı açıklamada, Ukrayna'da ateşkes anlaşmasına değinerek, "Avrupa'da çatışmanın çözümüne ciddi yaklaşım çağrısı yapan sesler çok az. Anlaşma belgesinin tüm versiyonları, Vladimir Zelenskiy ve özellikle İngiltere, Almanya, Fransa ve Baltık ülkelerindeki destekçilerinin bu ABD girişimini baltalama çabalarını yansıtıyordu" şeklinde konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, aktör ve televizyon sunucusu Vyacheslav Manucharov'un YouTube'da yayınlanan Empatiya Manuchi programına özel açıklamalar yaptı. Lavrov, Avrupa, Ukrayna ve ABD ekseninde gündemi değerlendirdi. Avrupa ve Kiev'i ABD'nin Ukrayna çatışmasının barışçıl çözümüne yönelik girişimine müdahale etmekle suçlayan Lavrov, "Biz her zaman uzlaşmaya, daha basit bir ifadeyle çıkarları dengelemeye hazırız. Kritik olan, her devletin meşru çıkarlarının dikkate alınmasıdır. Her normal ülke gibi biz de tarihimizin devam etmesini, halkımızın mümkün olan en elverişli dış şartlar altında gelişmesini, ekonomik büyümeyi sağlamayı, sosyal sorunları çözmeyi ve halkımızın refahını artırmayı önemsiyoruz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarına ilişkin konuşan Sergey Lavrov, "Rusya'nın özel askeri operasyonunun hedefleri, fırsatçılığa tabi değildir. Umut, yalnızca kendi gerçeğinizden ve bu gerçeğin hakim olmasını sağlamak için gerçek hayatta attığınız adımlardan gelir. Pozisyonumuz, fırsatçılığa, çarpıtmalara veya bükülmelere tabi değildir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri operasyonun hedeflerini net bir şekilde belirledi. Bu hedefler değişmemiştir ve fırsatçı uzlaşmalara açık değildir" diye konuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin, Donbas bölgesinden kesin olarak "geri püskürtüleceklerini" vurguladı.

"YAPILAN HER KAMUOYU YORUMU GÖRÜŞMELERİ SABOTE ETMEK İÇİN YAPILMAKTADIR"

ABD-Rusya ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılan üçlü görüşmelere değinen Sergey Lavrov, "Yapılan her kamuoyu yorumu, ya görüşmeleri sabote etmek ya da anlaşmazlıkta kimin suçlu olduğunu göstermek yerine karşı tarafı suçlu gibi göstermek için yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rusya'nın BAE'de gerçekleşen görüşmelerde pozisyonunu değiştirmediğini vurgulayarak, "Bir devletin varlığına bağlı temel ilkeler konusunda hele milyonların hayatı söz konusu olduğunda uzlaşma olamaz" şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA BAHSEDİLEN YİRMİ MADDELİK BELGE, NE RESMİ NE DE GAYRİRESMİ OLARAK BİZE İLETİLDİ"

ABD'de yapılan Anchorage Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmeler yapan Sergey Lavrov, "Anchorage'de, ABD girişimi ve önerilerini temel alan yaklaşımlar geliştirdik. Bu, barış için uygulanabilir bir yol çizdi. Bu çerçeve, kapsamlı bir anlaşmayı hızla sonuçlandırmayı tamamen mümkün kıldı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupa'daki müttefiklerinin kendi gündemlerine göre değişiklik yapmaya çalıştığını kaydeden Lavrov, "Avrupa'da çatışmanın çözümüne ciddi yaklaşım çağrısı yapan ölçülü sesler çok az. Anlaşma belgesinin tüm versiyonları, Vladimir Zelenskiy ve özellikle İngiltere, Almanya, Fransa ve Baltık ülkelerindeki destekçilerinin bu ABD girişimini baltalama çabalarını yansıtıyordu. Bu belge birkaç inceleme turundan geçti. Ancak şu anda bahsedilen yirmi maddelik belge, ne resmi ne de gayriresmi olarak bize iletildi. Sadece medyada parçaları ortaya çıktı" diye konuştu.

"ABD, DANİMARKA VE GRÖNLAND'IN BİR ANLAŞMAYA VARMASINI BEKLİYORUM"

"Avrupa kaynaklı deniz provokasyonları" ile ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Gerçekten de bizi provoke ettiler. Şu anda denizde de önemli sayıda provokasyon gözlemliyoruz. Ancak eminim ki bunlar yakında azalacak, çünkü bunları organize edenler, sonuçlarının kendileri için ne kadar ciddi olacağını fark edecekler" ifadelerini kullandı.

ABD, Danimarka ve Grönland eksenine değinen Lavrov, "ABD, Danimarka ve Grönland'ın bir anlaşmaya varmasını bekliyorum. Şimdi Avrupa Birliği (AB) de işin içine girmek istiyor. Gelen bilgilere göre, orijinal ilhak planı rafa kaldırılmış ve onun yerine yarı kiralama ya da yarı satın alma niteliğinde bir anlaşma gündemde. Ayrıntılar ise net değil. Aslında bu bizim meselemiz değil" şeklinde konuştu.