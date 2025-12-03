İSTANBUL 16°C / 7°C
Rusya–Avrupa enerji hattında yeni sayfa! Tam yasak kararı açıklandı

Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Konseyi, 2027 sonbaharına kadar Avrupa Birliği'ne yapılan tüm Rus gazı ithalatlarını yasaklamak için bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

IHA3 Aralık 2025 Çarşamba 10:29 - Güncelleme:
Rusya–Avrupa enerji hattında yeni sayfa! Tam yasak kararı açıklandı
Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik enerji hamlelerine bir yenisi daha eklendi.

Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği üyesi devletler, çarşamba günü erken saatlerde 2027 sonbaharına kadar Avrupa Birliği'ne yapılan tüm Rus gazı ithalatlarını yasaklamak için bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Bugün, Konsey Başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu temsilcileri, Rus doğal gazı ithalatının aşamalı olarak kaldırılmasına ilişkin düzenleme üzerinde geçici bir anlaşmaya vardı. Bu adım, Rusya'nın gaz tedarikini silah haline getirmesinin ardından Avrupa enerji piyasası üzerinde önemli etkileri olan Rus enerji bağımlılığını sona erdirmeyi amaçlıyor" denildi.

Uzun vadeli sözleşmelere yönelik yasak, boru hatlarıyla teslim edilen gaz için en geç 1 Kasım 2027'den ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak. Kısa vadeli sözleşmeler için yasak ise LNG için 25 Nisan 2026'dan ve boru hattı gazı için 17 Haziran 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Sunulan zaman çizelgesinin uygulanması için AP ve konseye üye devletlerin nihai onayı gerekiyor.

