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Dünya

Rusya'da AB merkezli 15 haber sitesine erişim engeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus haber sitelerine yönelik yaptırımlara karşılık Avrupa Birliği (AB) merkezli 15 haber sitesine erişim kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

AA30 Haziran 2025 Pazartesi 13:56 - Güncelleme:
Rusya'da AB merkezli 15 haber sitesine erişim engeli
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Rusya'ya yönelik 16'ncı yaptırım paketiyle 8 Rus haber sitesine kısıtlama getirdiği hatırlatıldı.

AB'nin bu adımına mütekabiliyet gereği karşılık verildiğine işaret edilen açıklamada, "Rusya'da yanlış bilgiler yayan AB merkezli 15 medya kuruluşunun internet sitesine erişim kısıtlaması getirildi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, AB'nin, Rus basınına yönelik haksız kısıtlamalarının yanıtsız kalmayacağı konusunda daha önce uyarıldığı vurgulanarak, "Yayınlar ve bilgi kanalları üzerindeki kısıtlamalar kaldırılırsa Rus tarafı da Avrupa basınıyla ilgili kararını yeniden gözden geçirecektir." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında erişim kısıtlaması getirilen AB merkezli 15 haber sitesinin isimlerine ilişkin detay paylaşılmadı.

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