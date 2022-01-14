Rusya'da ABD'nin talebiyle uluslararası hacker grubu çökertildi

AA 14 Ocak 2022 Cuma 16:54 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 16:54

FSB'den yapılan yazılı açıklamada, ABD makamlarının, REvil hacker grubunun uluslararası şirketlere yönelik siber saldırıları konusunda Rus makamlarına bilgi verdikleri belirtildi.

Verilen bilgilerin ardından Rus makamlarının harekete geçtiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Rusya'da, REvil grubuna yönelik operasyonda grup üyeleri gözaltına alınırken grup çökertilmiştir. ABD makamları, operasyonun sonuçları hakkında bilgilendirilmiştir." denildi.

Açıklamada, operasyon neticesinde 426 milyon ruble, 600 bin dolar, 500 bin avro, çeşitli bilgisayar ekipmanlarıyla bazı kripto cüzdanların ele geçirildiği kaydedildi.