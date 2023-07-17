Rusya'da ''acil durum''... Ukrayna, Kırım köprüsüne saldırı düzenledi

RBK-Ukrayna haber sitesi, SBU'daki kendi kaynaklarına dayandırarak, dün gece Kırım Köprüsü'nün yapısındaki bozulma nedenlerine ilişkin haber yayımladı.

Haberde, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının, SBU ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından planlandığı ve su üstü insansız hava araçlarının yardımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Haber sitesine konuşan kaynağın, "Köprüye su üstü İHA'larıyla saldırıldı. Köprüye ulaşmak zordu ancak sonunda bunu yapmak mümkün oldu." ifadesine yer verildi.

RUSYA'NIN İLHAK ETTİĞİ KIRIM KÖPRÜSÜ'NE SALDIRI



Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Kırım Köprüsü'nün Ukrayna tarafından saldırıya uğradığını bildirdi.

Konstantinov, sosyal medya hesabından, köprüye yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Saldırının gece gerçekleştiğini belirten Konstantinov, "Kiev'deki terörist rejim, bu gece yeni bir suç işledi, Kırım Köprüsü'ne saldırdı." ifadesini kullandı.

Konstantinov, köprüdeki otomobil geçidini sivillerin kullandığını, demir yolu hattının ise hasar görmediğini kaydetti.

- 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ



Rusya'nın Krasnodar Bölgesi Sağlık Bakanlığı, Kırım Köprüsü'ndeki olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 çocuğun yaralandığını duyurdu.

Rus basınındaki haberlerde, Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıda otomobil yolunun hasar gördüğü, ancak köprünün ayaklarında bir sorun olmadığı aktarıldı.

Kırım kaynaklı bazı sosyal medya hesaplarında da hasar gören köprünün görüntüleri yayınlandı.

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, durdurulan tren seferleri yeniden başlatıldı. Geçişlere kapatılan karayolunu kullanmak isteyenlere alternatif yol bulmaları önerildi.

RUSYA: UKRAYNA, KIRIM KÖPRÜSÜ'NE 2 İNSANSIZ DENİZ ARACIYLA "TERÖR SALDIRISI" YAPTI



Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Kırım Köprüsü'ne Ukrayna güçleri tarafından insansız deniz araçlarıyla saldırı yapıldığını ve bunun "terör saldırısı" olduğunu duyurdu.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırının yerel saatle gece 03.05'te gerçekleştiği aktarıldı.

Saldırının, Ukrayna özel servis güçleri tarafından yapıldığı kaydedilen açıklamada, saldırı için 2 adet insansız deniz aracının kullanıldığı bildirildi.

Açıklamada, saldırının "terör saldırısı" olarak nitelendirildiği vurgulanarak, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

2 kişinin hayatını kaybettiği, bir çocuğun yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırı sonucunda köprünün otoyol kısmının hasar gördüğü ifade edildi.

- RUS DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TEPKİ



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından, Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıyı Ukrayna'nın gerçekleştirdiğini açıkladı.

Zaharova, paylaşımında, "Kiev rejimi, teröristtir ve uluslararası bir organize suç örgütünün tüm özelliklerini taşır. Kararlar, Amerikan ve İngiliz istihbaratları ve politikacılarının katılımıyla Ukraynalı yetkililer ve ordu tarafından alınmaktadır. Terörist devlet yapılanmasının başında ABD ve İngiltere var." ifadelerine yer verdi.

- KIRIM KÖPRÜSÜ'NDE ACİL BİR DURUMUN YAŞANDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Sabaha karşı Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın Sözde Valisi Sergey Aksenov, Kırım Köprüsü'nde detaylarına yer verilmeyen acil bir durumun yaşandığını, bu nedenle köprünün araç trafiğine kapatıldığını belirtmişti.



Rus sosyal medyasındaki bazı görüntülerde de köprüden dumanların yükseldiği görülmüştü.

