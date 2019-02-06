Rusya'da Taliban'ın da katılımıyla Afganistan barış görüşmesi yapılıyor

'TALİBAN ÜYELERİ RUSYA'YA GİRİŞ İÇİN BİREYSEL İZİN ALDI'

Taliban temsilcilerinin Rusya'ya giriş için yaptırım listesindeki kişilerin yaptığı gibi bireysel izin aldığını ifade edildi.

Taliban'ın sadece silahlı güç olmadığını, örgütün görüşmelere katılımının durmuş vaziyetteki siyasi süreci yeniden harekete geçirmek açısından önemli olduğunu belirtildi.

Moskova'da iki gün sürecek olan görüşmeler 5 Şubat'ta başladı. Görüşmeler, Afganistan'da 17 yıldır süren savaşı sona erdirmeyi hedefleyen yeni bir adım olarak görülüyor.

TALİBAN'DAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

Taliban heyetine başkanlık eden Stanikzay ise hitabını daha uzun tutarak, Taliban'ın barış, yönetim, sağlık, kadın hakları, kalkınma projeleri ve sivil kayıpların azaltması stratejileriyle ilgili görüşlerini aktardı.

Taliban, mevcut Afganistan Anayasası'nın yabancı güçler tarafından dayatılarak yapıldığı için meşruiyetini kabul etmediklerini belirterek bu anayasanın barışa engel teşkil ettiğini aktardılar.

Taliban heyeti lideri Abbas Stanikzay, konuşmasının anayasa ile ilgili kısmında "Mevcut Anayasa gayrı meşrudur ve Kabil yönetimi tarafından uygulanıyor. Afgan Anayasası, Afganistan'ın din alimleri ve akademisyenleri tarafından onaylanmalı ki Afgan halkı tarafından kabul edilebilir olsun." dedi.

ABD İLE KATAR'DA BARIŞ GÖRÜŞMESİ

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Kabil Hükümeti ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak yönetime ve Bakanlara "kukla" diyen Taliban hükümetile görüşmeyi reddetmişti.

Taliban Kabil Hükümeti ile değil ülkedeki yabancı güçler ile bir "barış görüşmesi" yapmak istemesine olumlu yaklaşan ABD BAE'de yapılmasını istediği görüşmeleri Taliban'ın isteği ile Katar'da yapma kararı almıştı.