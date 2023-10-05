İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2023 Perşembe / 21 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5576
  • EURO
    29,1044
  • ALTIN
    1612.95
  • BIST100
    8445.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'da akıl almaz olay! Ömrü boyunca beyninde iğneyle yaşadığı ortaya çıktı
Dünya

Rusya'da akıl almaz olay! Ömrü boyunca beyninde iğneyle yaşadığı ortaya çıktı

Rusya'da 80 yaşındaki bir kadının, neredeyse tüm ömrü boyunca beyninde yaklaşık 3 santimetrelik bir iğneyle yaşadığı belirlendi.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 17:08 - Güncelleme:
Rusya'da akıl almaz olay! Ömrü boyunca beyninde iğneyle yaşadığı ortaya çıktı
ABONE OL

The Independent'ın Sahalin Adası'ndaki sağlık yetkililerinin Telegram açıklamasına dayandırdığı haberine göre, kadının beynin yan lobundaki yaklaşık 3 santimetre uzunluğunda iğne, x-ray taramasında fark edildi.

Doktorlar, yaşlı kadının bebekliğinden bu yana hayatını beynindeki iğneyle geçirdiğini bildirirken, kadının sık sık baş ağrılarından muzdarip olduğu ifade edildi.

Doktorlar, kadının beyninden iğnenin çıkarılmasının olumsuz sonuçlanabileceği gerekçesiyle ameliyat kararı almazken riskli bir durum olmadığı belirtildi.

Rusya'nın Sahalin Adası'ndaki sağlık yetkilileri, "Sovyetler Birliği döneminde bazı yoksul ailelerin bakamayacakları çocuklarını öldürmek için bıngıldağına iğne batırdığı, kadının ailesinin bunu uygulamış olabileceği" değerlendirmesini yaptı.

  • rusya
  • akıl almaz olay
  • The Independentın Sahalin Adası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.