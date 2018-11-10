Rusya'da AVM yangını

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Gobit AVM'de yangın çıktı. Yangın sebebiyle AVM'de çalışan 800 kişi tahliye edildi.

5000 metrekarelik AVM'nin 24 saat açık olduğu ve yangın faciası sebebiyle ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı.

Yangının AVM'nin çatısında çıktığı belirtildi.

Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.