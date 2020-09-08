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Dünya

Rusya'da Bakanlık binasına askeri operasyon! Tutuklandı

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anatoly Tikhonov'un Bakanlık binasına gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alındığı bildirildi.

IHA08 Eylül 2020 Salı 19:53 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 19:53
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Rusya Enerji Bakan Yarımcısı Anatoly Tikhonov’un sabah saatlerinde Bakanlık binasındaki ofisine müfettişler ve polisler tarafından operasyon yapıldığı bildirildi. Operasyon sonucu Tikhonov’un gözaltına alındığı ve ofisindeki tüm dosya ve evraklarının yanı sıra bilgisayarına da el konulduğu açıklandı.

Rus basını Bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde baskının "yolsuzluk" suçlaması nedeniyle yapıldığını, olayın boyutunun çok büyük olabileceğini ve bu nedenle soruşturmanın savcılık tarafından genişleyebileceğini iddia etti.

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anatoly Tikhonov’un 2014-2019 yılları arasında Bakanlığın bütçe komisyonunun da başında bulunduğu ve bu nedenle Bakanlık ve komisyonun söz konusu yıllar arasındaki tüm hesaplarının inceleneceği belirtildi. Ayrıca, konu ile ilgili en yakın zamanda resmi açıklamanın yapılacağı ve süreç ile ilgili kamuoyunun bilgilendirileceği öğrenildi.

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