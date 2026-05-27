  • Rusya'da Bayram namazı: Cemaat camiye sığmadı
Rusya'da Bayram namazı: Cemaat camiye sığmadı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kurban Bayramı namazında camilere akın eden binlerce Müslüman sokaklara taştı.

AA27 Mayıs 2026 Çarşamba 10:11
Moskova'daki Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için başta Moskova Merkez Camisi olmak üzere Anıt Camisi ve Tarihi Cami'ye gitti. Namaz kılınması için şehrin farklı yerlerinde bayram namazı için ayrılan özel alanlar da doldu.

Camilere sığmayan binlerce Müslüman, trafiğe kapatılan cadde, sokak, alan ve parklarda namazlarını eda etti. Müslümanlar, beraberlerinde getirdikleri seccadeleri yerlere sererek uygun yerlerde saf tuttu.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Moskova Merkez Camisi'ndeki hutbe esnasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Parlamentonun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladıkları kutlama mesajlarını okudu.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de İslam ve Arap ülkelerinin büyükelçileri ile Moskova Merkez Camisi'nde saf tuttu.

Rusya'daki Müslümanlar, Kazan, Ufa, St. Petersburg, Yekaterinburg, Vladivostok ve Grozni başta olmak üzere diğer şehirlerde de bayram namazını kıldı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

