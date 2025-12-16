Rusya'da bıçaklı saldırı: 10 yaşındaki öğrenci öldürüldü

Rusya'nın Moskova bölgesine bağlı Odintsovo belediyesindeki Gorki-2 yerleşiminde bulunan bir okulda korkunç anlar yaşandı. 15 yaşındaki 9'uncu sınıf öğrencisi, önce kendisini engellemeye çalışan güvenlik görevlisini biber gazı sıkıp bıçakladı, daha sonra 10 yaşında bir öğrenciye bıçakla saldırdı.

Moskova Bölgesi Çocuk Hakları Ombudsmanı Ksenia Mishonova yaptığı açıklamada, bıçaklanan 10 yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencisinin hayatını kaybettiğini, güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade etti. Rusya Soruşturma Komitesi, saldırganın gözaltına alındığını, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini duyurdu.

Rus medyasındaki haberlerde, maske ve kask takan saldırganın tişörtünde "No Lives Matter (Hiçbir hayat önemli değil)" yazdığı belirtildi.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde ise dün 9'uncu sınıf öğrencisi, kötü not nedeniyle çıkan tartışma sonrasında 29 yaşındaki öğretmeni bıçaklayarak yaralamıştı.