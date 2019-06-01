Rusya'da TNT fabrikası patladı! Tehlike devam ediyor

Rusya'nın Novgorod bölgesindeki Dzerzhinsk kasabasındaki TNT üretim fabrikasında patlama meydana gelen patlama sonrası acil yardım ve müdahale ekipleri olay yerinde.

Kazaya ilişkin açıklama yapana acil müdahale yetkilileri zayiat hakkında ellerinde bilgi olmadığını ancak yeni bir patlama tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Bazı kaynaklar ise şu ana kadar fabrikada bir değil, iki patlamanın meydana geldiğini aktarıyor...

Ayrıntılar gelecek...