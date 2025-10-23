İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2025 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9905
  • EURO
    48,8812
  • ALTIN
    5593.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'da bir fabrikada patlama meydana geldi! 12 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Rusya'da bir fabrikada patlama meydana geldi! 12 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Çelyabinsk Bölge Valisi Aleksey Teksler, Kopeysk kentindeki fabrikada dün meydana gelen patlama sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi.

AA23 Ekim 2025 Perşembe 17:49 - Güncelleme:
Rusya'da bir fabrikada patlama meydana geldi! 12 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Teksler, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, dün Çelyabinsk bölgesindeki Kopeysk şehrinde bulunan fabrikada patlama meydana geldiğini anımsattı.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Teksler, "Ölen kişi sayısı 12'ye çıktı. İşletmedeki 10 çalışanın akıbeti netleştiriliyor. Toplam 19 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Teksler, olay nedeniyle Çelyabinsk bölgesinde 24 Ekim'in yas günü ilan edildiğini bildirdi.

OLAY

Çelyabinsk bölgesindeki Kopeysk şehrinde bulunan bir fabrikada dün patlama meydana gelmişti.

Patlamada 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

"Acil durumun" ilan edildiği Kopeysk'teki fabrikada plastik ürünlerin üretildiği belirtilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.