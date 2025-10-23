Rusya'da bir fabrikada patlama meydana geldi! 12 kişi hayatını kaybetti

Teksler, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, dün Çelyabinsk bölgesindeki Kopeysk şehrinde bulunan fabrikada patlama meydana geldiğini anımsattı.
Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Teksler, "Ölen kişi sayısı 12'ye çıktı. İşletmedeki 10 çalışanın akıbeti netleştiriliyor. Toplam 19 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.
Teksler, olay nedeniyle Çelyabinsk bölgesinde 24 Ekim'in yas günü ilan edildiğini bildirdi.
OLAY
Çelyabinsk bölgesindeki Kopeysk şehrinde bulunan bir fabrikada dün patlama meydana gelmişti.
Patlamada 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
"Acil durumun" ilan edildiği Kopeysk'teki fabrikada plastik ürünlerin üretildiği belirtilmişti.