İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2024 Çarşamba / 24 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1949
  • EURO
    36,6555
  • ALTIN
    2961.63
  • BIST100
    9916.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'da Bitcoin adımı! Maliye bakanı bizzat açıkladı
Dünya

Rusya'da Bitcoin adımı! Maliye bakanı bizzat açıkladı

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus şirketlerinin uluslararası ödemelerde Bitcoin ve farklı dijital varlıkları kullanmaya başladığını söyledi.

AA25 Aralık 2024 Çarşamba 17:17 - Güncelleme:
Rusya'da Bitcoin adımı! Maliye bakanı bizzat açıkladı
ABONE OL

Siluanov, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, Rusya'da dijital varlık ve kripto paraların kullanımına ilişkin konuştu.

Rus şirketlerinin tedarik edilen ürünlerin ödemesinde dijital varlıkları kullanabileceğine işaret eden Siluanov, "Rusya'da madencilikle elde edilen Bitcoinler, deneysel süreçte (uluslararası ödemeler için) kullanılabilir. Bu tür ödemeler başladı." dedi.

Siluanov, söz konusu ödeme şeklinin geliştirilmesi ve genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Bunun gelecek yıl mutlaka yaşanacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Rusya'da kripto para alımına ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmazken, söz konusu kripto paraların ülke içerisinde bir ödeme şekli olarak kullanılması ise yasak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 8 Ağustos'ta imzaladığı kararnameyle kripto paraların uluslararası ödemelerde ve Forex işlemlerinde deneysel olarak kullanılması yasal hale getirilmişti.

  • Rus şirketleri
  • Bitcoin ödemeleri
  • diijital varlıklar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.