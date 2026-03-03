İSTANBUL 11°C / 4°C
3 Mart 2026 Salı
  Rusya'da bombalı suikast girişimi: İstihbarat saldırıyı önledi
Dünya

Rusya'da bombalı suikast girişimi: İstihbarat saldırıyı önledi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Yekaterinburg şehrinde 'Ukrayna özel servislerinin emriyle' bir savunma sanayisi yöneticisine yönelik bombalı terör saldırısını engellediğini bildirdi.

AA3 Mart 2026 Salı 12:00
FSB'den yapılan açıklamada, Yekaterinburg'da "Ukrayna özel servislerinin emriyle bir Rus vatandaşı tarafından planlanan terör saldırısının" engellendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının hedefinin Sverdlovsk bölgesindeki bir savunma sanayisi fabrikasının yöneticisi olduğu ve tespit edilen şüphelinin söz konusu yöneticinin aracını havaya uçurmayı planladığı aktarıldı.

Bombalı saldırı için bir depodan patlayıcıyı aldığı sırada şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Yakalama girişimi esnasında, Ukraynalı organizatör uzaktan kumanda ile el yapımı bombayı patlatarak şüphelinin ölümüne neden oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, patlama sırasında hiçbir sivilin zarar görmediği bildirildi.

Olay yeri incelemesi sırasında, gizlenmiş ikinci bir el yapımı patlayıcının ele geçirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, şüphelinin Ukraynalı bir istihbarat subayıyla yaptığı yazışmaları içeren telefonu ve sahte bir Rus pasaportunun da ele geçirildiği kaydedildi.

Popüler Haberler
