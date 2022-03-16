Rusya'da canlı yayında yaptığı hareket dünya gündemine oturmuştu... Cezası belli oldu

AA 16 Mart 2022 Çarşamba 03:12 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 06:39

Rusya'nın federal televizyon kanallarından "Perviy Kanal"da dün, akşam haberlerinin yayınlandığı sırada elinde "savaşa hayır" yazılı pankartla spikerin arkasından ekrana çıkan kadın çalışan Marina Ovsyannikova, Moskova'da mahkemeye çıkarıldı.

Haber vermeden halka açık etkinlik düzenlemeyle ilgili yasayı ihlalden yargılanan Ovsyannikova, mahkemece 30 bin ruble cezaya çarptırıldı.

Dün televizyondaki protestosunun ardından güvenlik güçleri Ovsyannikova'yı gözaltına almıştı.

Ovsyannikova, sosyal medyada yayınlanan bir videoda yaptığı konuşmada, "Babam Ukraynalı, annem Rus. Hiçbir zaman düşman olmadım." ifadesini kullanmıştı.

Ovsyannikova, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını bir önce durdurmasını" istemişti.