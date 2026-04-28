28 Nisan 2026 Salı / 12 Zilkade 1447
  • Rusya'da çığ felaketi: 6 işçinin cansın bedeni bulundu
Dünya

Rusya'da çığ felaketi: 6 işçinin cansın bedeni bulundu

Rusya'ya bağlı Buryutya Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan bir maden sahasında yapılan yol çalışması sırasında düşen çığ nedeniyle 6 işçi hayatını kaybetti.

IHA28 Nisan 2026 Salı 22:14
Rusya'da çığ felaketi: 6 işçinin cansın bedeni bulundu
Rusya'ya bağlı Buryutya Cumhuriyeti'nin Muysky Bölgesi'nde bulunan bir maden sahasında yapılan yol çalışması sırasında çığ düştü. Sahada çalışan 9 çığ altında kalırken, 3 işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı yaklaşık 60 personel maden sahasına ulaşarak çığ altında kalan 6 işçiyi arama çalışmalarına başladı. Gün içinde devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında yeni bir çığ felaketi daha yaşandığı ancak kurtarma ekiplerinin bu felaketten kaçarak kurtulduğu açıklandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, çığ altındaki 6 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Rusya Soruşturma Komitesi ve Buryutya Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

  • rusya
  • rusya maden sahası
  • rusya çığ

