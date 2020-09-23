star.com.tr 23 Eylül 2020 Çarşamba 11:31 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 11:36

Yargıç, kendisine Vissarion adını veren Torop'un vatandaşlara şiddet uygulayan dini bir grup kurduğundan şüphelenildiğini söyledi. Veselykh, 'Torop 22 Kasım'a kadar iki ay süreyle gözaltında tutulacak." dedi.



Daha önce tarikatın diğer iki lideri Vadim Redkin ve Vladimir Vedernikov da benzer suçlamalarla iki ay süreyle tutuklandı.

Torop, kendisine yöneltilen suçlamaları ve kurban olduklarını iddia edenlerin ifadelerini reddetti. Bazılarını hiç görmediğini iddia etti.

Zor bir durumla karşı karşıya olan bu insanların çoğunun, sürekli bir şeyleri şikayet ettiğini ve memnuniyetsizliklerini dile getirdiğini söyleyen Torop, "Onlardan birini hiç görmedim ve birini 15 yıl önce gördüm. Son üç yılda, bu insanlardan üçü sürekli olarak bazı zorluklar çıkarıyor ve şikayet ediyorlar.' dedi.

Salı günü erken saatlerde, Novosibirsk'teki kolluk kuvvetleri, dini grup olan "Son Ahit Kilisesi"nin üç liderini gözaltına aldı. Soruşturma Komitesi'ne göre, 1991'den beri Torop, Redkin ve Vedernikov bu grubu yönetiyor. Bu isimler vatandaşlara şiddet uygulayan ve sağlıklarına zarar veren dini bir grup kurmakla suçlanıyorlar.

'ÜYELERİN PARALARINI ALIYOR, PSİKOLOJİK ŞİDDET UYGULUYOR' İDDİASI

Grubun liderleri, takipçilerinin parasını kâr elde etmek için kullanmakla suçlanıyor. Ayrıca uzun süre takipçilerinin sağlığına ciddi zararlar veren psikolojik şiddet uyguladıkları da iddia edildi.

"Son Ahit Kilisesi" 1991 yılında kendisine Vissarion adını veren Sergey Torop tarafından kuruldu. 1995 yılında takipçileri, Sun City adlı Kuraginsky bölgesinde bir yerleşim yeri kurdu. Üyeleri ayrıca Krasnoyarsk Bölgesi'nin güneyindeki Kuraginsky ve Karatuzsky bölgelerinin birçok yerleşim yerinde yaşıyor. Vedernikov, topluluk üyelerinin çocukları için özel bir okula liderlik ediyor.

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