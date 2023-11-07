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Dünya

Rusya'da doğal gaz ve petrol gelirleri düşüşte

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirlerinin yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,3 azalarak, 7,2 trilyon rubleye (yaklaşık 78 milyar dolar) düştüğü bildirildi. Rusya'nın bütçesi bu yılın ilk 9 ayında 1,7 trilyon ruble açık vermişti.

AA7 Kasım 2023 Salı 18:28 - Güncelleme:
Rusya'da doğal gaz ve petrol gelirleri düşüşte
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Rusya Maliye Bakanlığınca yayımlanan verilere göre, ülkenin petrol ve doğal gaz dışı gelirleri bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 28,7 artarak 15,9 trilyon rubleye çıktı.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri ise 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 azalarak 7,2 trilyon rubleye geriledi.

Rusya'nın bütçesi bu yılın ilk 9 ayında 1,7 trilyon ruble açık vermişti.

Batılı ülkeler, Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını Ukrayna savaşının ardından önemli oranda azaltmıştı.

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