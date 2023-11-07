Rusya'da doğal gaz ve petrol gelirleri düşüşte

Rusya Maliye Bakanlığınca yayımlanan verilere göre, ülkenin petrol ve doğal gaz dışı gelirleri bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yıla kıyasla yüzde 28,7 artarak 15,9 trilyon rubleye çıktı.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri ise 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 26,3 azalarak 7,2 trilyon rubleye geriledi.

Rusya'nın bütçesi bu yılın ilk 9 ayında 1,7 trilyon ruble açık vermişti.

Batılı ülkeler, Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını Ukrayna savaşının ardından önemli oranda azaltmıştı.