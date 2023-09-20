İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2023 Çarşamba / 6 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0382
  • EURO
    28,9989
  • ALTIN
    1688.58
  • BIST100
    7719.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'da döviz kontrollerinin tekrar sıkılaştırılması gündemde
Dünya

Rusya'da döviz kontrollerinin tekrar sıkılaştırılması gündemde

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, döviz kurundaki oynaklığı azaltmak istediklerini belirterek, “Şu anda döviz kontrolüne yönelik bazı tedbirlerin eski haline getirilmesini amaçlayan çeşitli önlemler geliştirildi ve değerlendirmeye alındı.” dedi.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 18:22 - Güncelleme:
Rusya'da döviz kontrollerinin tekrar sıkılaştırılması gündemde
ABONE OL

Moiseyev, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da mali politikalara ilişkin gerçekleştirilen toplantıda konuştu.

Rusya'da sermaye çıkışına yönelik önlemler almak istediklerine işaret eden Moiseyev, "Bu önlemlerin, şu anda dost ülkeler üzerinden geçen sermaye çıkışlarına yönelik olduğunun altını çizeyim. Bu tedbirlerin, dövizdeki kısa vadeli oynaklıkları azaltacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Dövizle ilgili çeşitli kısıtlamaların tekrar uygulamaya alınabileceğini anlatan Moiseyev, "Şu anda döviz kontrolüne yönelik bazı tedbirlerin eski haline getirilmesini amaçlayan çeşitli önlemler geliştirildi ve değerlendirmeye alındı. Şimdilik bunların isimlerini vermek istemiyorum çünkü tedbirler halen tartışılıyor ve hangisinin nihai olarak uygulanacağı henüz belli değil." ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Zabotkin ise döviz kontrollerinin artırılmasını desteklemediklerini belirterek, "Döviz kurundaki keskin bir hareket, finansal istikrar açısından bir risk oluşturmaz. Bize göre dış ticaret tarafında dengelerde güçlü bir değişimi yansıtıyor ve bunun döviz kurunda da kendini göstermesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

  • döviz kontrolü
  • oynaklık azaltma
  • Rusya Maliye Bakan Yardımcısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.