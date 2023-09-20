Rusya'da döviz kontrollerinin tekrar sıkılaştırılması gündemde

Moiseyev, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da mali politikalara ilişkin gerçekleştirilen toplantıda konuştu.

Rusya'da sermaye çıkışına yönelik önlemler almak istediklerine işaret eden Moiseyev, "Bu önlemlerin, şu anda dost ülkeler üzerinden geçen sermaye çıkışlarına yönelik olduğunun altını çizeyim. Bu tedbirlerin, dövizdeki kısa vadeli oynaklıkları azaltacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Dövizle ilgili çeşitli kısıtlamaların tekrar uygulamaya alınabileceğini anlatan Moiseyev, "Şu anda döviz kontrolüne yönelik bazı tedbirlerin eski haline getirilmesini amaçlayan çeşitli önlemler geliştirildi ve değerlendirmeye alındı. Şimdilik bunların isimlerini vermek istemiyorum çünkü tedbirler halen tartışılıyor ve hangisinin nihai olarak uygulanacağı henüz belli değil." ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Aleksey Zabotkin ise döviz kontrollerinin artırılmasını desteklemediklerini belirterek, "Döviz kurundaki keskin bir hareket, finansal istikrar açısından bir risk oluşturmaz. Bize göre dış ticaret tarafında dengelerde güçlü bir değişimi yansıtıyor ve bunun döviz kurunda da kendini göstermesi gerekiyor." şeklinde konuştu.