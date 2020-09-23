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Dünya

Rusya'da düşen Su-35 savaş uçağını yanlışlıkla vurdular!

Rusya'da dün düşen Su-30 tipi savaş uçağını, eğitim uçuşu sırasında başka bir savaş uçağı tarafından yanlışlıkla vurulduğu duyuruldu.

DHA23 Eylül 2020 Çarşamba 17:06 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 17:06
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Rusya'nın Tver bölgesinde Su-30 tipi savaş uçağı eğitim uçuşu esnasında düşmesiyle ilgili olayda yeni gelişme yaşandı. Rusya'nın resmi haber ajansı Tass'ın haberine göre, düşen Su-35 tipi savaş uçağının eğitim uçuşunda başka bir savaş uçağı tarafından yanlışlıkla vurulduğunu aktardı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Su-30 tipi savaş uçağının planlı eğitim uçuşu yaparken Tver bölgesindeki Dornikovo köyünün yakınlarındaki ormanlık alana düştüğü belirtilmişti. Yapılan açıklamada, uçaktaki mürettebatın fırlatma koltuğuyla atlayarak sağ kurtulduğu belirtilmişti.

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