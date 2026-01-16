İSTANBUL 10°C / 3°C
Dünya

Rusya'da eğitim merkezinde patlama: Yaralı sayısı 20'ye çıktı

Rusya İçişleri Bakanlığının Sıktıvkar kentindeki eğitim merkezinde dün ses bombasının patlaması sonucu 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA16 Ocak 2026 Cuma 16:44
Rusya'da eğitim merkezinde patlama: Yaralı sayısı 20'ye çıktı
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, dün Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyetinin başkenti Sıktıvkar'da İçişleri Bakanlığının eğitim merkezinde ses bombasının patladığı anımsatıldı.

Açılan soruşturma kapsamında merkezdeki bir eğitmenin profesyonel olmayan eylemlerde bulunduğu tespit edildiği ve gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Bunun sonucunda patlama yaşandı ve yangın çıktı. Bundan dolayı 20 kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Sıktıvkar'daki Eğitim Merkezi Başkanının görevden alındığı kaydedildi.

OLAY

Rusya İçişleri Bakanlığının Sıktıvkar kentindeki eğitim merkezinde dün ses bombası patlamıştı. Patlama sonucu yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralanmıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

