İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Ocak 2021 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3545
  • EURO
    9,0194
  • ALTIN
    441.257
  • BIST100
    1541.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'da eğitim uçuşu gerçekleştiren iki uçak havada çapıştı, 3 kişi öldü
Dünya

Rusya'da eğitim uçuşu gerçekleştiren iki uçak havada çapıştı, 3 kişi öldü

Rusya'nın Petersburg kenti sınırındaki Leningrad bölgesinde Piper-150 tipi hafif motorlu uçağın kalkış esnasında başka bir uçakla çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı her iki uçağın da eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini ifade ederek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

DHA08 Ocak 2021 Cuma 17:45 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 17:45
ABONE OL

Rusya’nın St. Petersburg kenti sınırındaki Leningrad bölgesinde Piper-150 tipi hafif motorlu uçak kalkıştan hemen sonra Cassena-150 tipi başka bir uçakla çarpışarak düştü. Cassena-150 tipi uçağın güvenli iniş yaptığı ifade edilirken, kazada, Piper-150 tipi uçağın pilotu Nikolai İvanov’un ve 2 mürettabatın hayatını kaybettiği açıklandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Leningrad bölgesinde yer alan Gostilitsy havaalanından kalkan tek motorlu Piper-150 uçağın Cassena-150 tipi uçakla kalkış sırasında çarpıştığını ifade etti.

EĞİTİM UÇUŞU SIRASINDA DÜŞTÜ

Bakanlık, çarpışmanın ardından Piper-150 tipi tek motorlu uçağın yerel saatle 13: 30'da düştüğünü kaydetti. Üç kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı her iki uçağın da eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini ifade ederek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.