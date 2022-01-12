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Dünya

Rusya'da eksi 20 derecede yol kenarına terk edilen 2 günlük bebek bulundu

Rusya'nın Sibirya bölgesinde eksi 20 derecede yol kenarında yumurta sepeti içinde 2 günlük bir bebek bulundu.

IHA12 Ocak 2022 Çarşamba 19:47 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 19:47
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Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Novosibirsk kentine 40 kilometre uzaklıktaki Sosnovka köyü yakınlarında 5 genç, yürüyüş yaptıkları sırada yol kenarındaki yumurta sepetinden ses geldiğini fark etti. Sepeti açan gençler, içine terk edilmiş bir bebek buldu ve kendi ailelerine haber verdi. Olay yerine gelen aile, bebeği en yakın hastaneye götürdü.

EKSİ 20 DERECEYE RAĞMEN BEBEĞİ BIRAKANLAR ARANIYOR

Hastaneye götürülen bebek, müşahede altına alınırken herhangi bir sağlık sorununun olmadığı açıklandı. Bebeğin bırakıldıktan yaklaşık yarım saat sonra bulunduğu ve daha geç bulunması halinde ölebileceği belirtildi. Rusya polisi bebeği bırakanların araştırılmaya başlandığını duyururken, bebeği bulan gençlerden birinin 38 yaşındaki annesi Anna Litvinov ve 42 yaşındaki kamyon şoförü olan babası Dmitriy Litvinov, bebeğin bir kız çocuğu olduğunu ve bebeğin ailesinin bulunmaması durumunda evlat edinmek istediklerini belirtti.

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